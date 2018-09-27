Москва, 28 сентября, 2018, 02:01 — ИА Регнум. Люди, присвоившие себе в современной России название «либералов», ныне заслуживают этого имени действительно только взятым в кавычки. Почему сегодняшняя российская «либеральная» оппозиция не является по существу российской, обсуждает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США С больной головы на здоровую

Маскируясь под лозунгами здравой критики действий российского правительства, нынешние «либералы» целиком перешли на антинародную точку зрения. Достаточно прислушаться к их доводам: они, в их глазах, лучшие люди страны, хорошо образованы, знают и понимают историю России и Запада, могут делать из исторических фактов адекватные выводы. При ближайшем рассмотрении все эти утверждения оказываются ложью и передергиванием. Передергиванием — потому что в логике российского «либерала» постоянно присутствуют замалчивание неугодных ему фактов и раздувание тех фактов, которые укладываются в его доказательную логику.

Исторический анализ таким образом по отношению к своей стране превращается в череду шельмований — от самого ее возникновения до современности. При этом, повинуясь изначальной установке «свет с Запада», российский «либерал» закрывает глаза на все те гнусности, которые творил Запад на протяжении собтвенной истории. Ярким примером является сопоставление народных сознаний, присущих России и взятой как единое целое Англо-Америке. Что же показывает нам учет реальных фактов, имевших место в экстремальных ситуациях истории?

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