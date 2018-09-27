Москва, 27 сентября, 2018, 11:32 — ИА Регнум. Возможно, что граждане России действительно считают нынешнее время неподходящим для кредитов, но обращаться за ними в банки продолжают, считает исполнительный директор финансового сервиса Fin. media Антон Миркин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные соцопроса, согласно которым большинство жителей России (69%) не рассматривают вопрос о получении кредитов в банках, считая, что сейчас для этого неподходящее время.

«Сокращения числа заявок не наблюдаем — их поток в сентябре как минимум не уменьшился, и запросы на суммы потребительских кредитных продуктов не сократились.

Единственное, вырос спрос на карты рассрочки, меньше запрашивают классические потребкредиты. Но это во многом результат маркетинговой политики банков.

Интерес банков к предоставлению кредитов тоже не сократился. Интересный банку заемщик — соответствующий наиболее кредитоспособным социальным группам — имеет возможность сейчас получить кредит на максимально выгодных условиях.

Мы рекомендуем заемщикам более внимательно относиться к своим рискам, учитывая турбулентность финансовой ситуации, не брать слишком дорогие финансовые продукты — например, по возможности, не работать с МФО. Но принципиальных изменений спроса на кредиты мы не заметили.

По словам гендиректора компании ФинЭкспертиза Нины Козловой, это неудивительно — люди часто социологам говорят одно, а делают совсем другое.

Иллюстрация этого принципа — пришедшаяся на 2018 год волна спроса на кредиты, которыми закрывались первоначальные взносы по ипотеке. Следовательно, очевидно, что это выгодно людям.

И если банки по-прежнему выдают кредиты на этих условиях, значит, они тоже на этом зарабатывают. Ставки, которые сейчас предлагают банки, вполне приемлемые, поэтому на фоне ожиданий роста инфляции рублевые кредиты всё еще интересны гражданам России.

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