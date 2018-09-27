Рига, 27 сентября, 2018, 11:24 — ИА Регнум. На международной выставке «Иннотранс» — достижений железнодорожного хозяйства в Берлине — делегация Латвийской железной дороги (ЛЖД) времени зря не теряла, сообщает новостного портал Латвии Vesti. lv

Александр Латышов ИА Красная Весна Грузовые вагоны

Помимо осмотра последних достижений и новейших технологий в сфере железных дорог, руководство Латвийской железной дороги присоединилось к договору о развитии контейнерного коридора из Юго-Восточной Азии в Северо-Западную Европу. Участниками договора стали также семь стран: Китай, Монголия, Казахстан, Россия, Белоруссия, Польша и Германия. На данный момент ЛЖД присоединилась в качестве наблюдателя, но с перспективной стать полноценным участником транзитной цепочки.

ЛЖД за столом переговоров оказалась благодаря коллегам-железнодорожникам из Германии и России, которые заступились за латвийских коллег и предложили участникам договора принять их в «клуб» пока в качестве наблюдателей, но с правом участия в экспертных группах общих заседаний.

Отмечается, что глава ЛЖД Эдвин Берзиньш в Потсдаме ознакомил присутствовавших с предыдущими достижениями и возможностями Латвийской железной дороги и портов в области транзитных перевозок, отметив, что две недели тому назад подписан договор о сотрудничестве с Сианьским международным парком торговли и логистики.

Как уже не раз отмечало ИА REGNUM , все прибалтийские страны хотят получать выгоду от китайского проекта «Шелковый путь». Однако пока неясно, насколько оправданы старания железнодорожников вовлечь существующие латвийские рельсы в новые и бурно развивающиеся транзитные маршруты и увидит ли Европа китайские грузы из Латвии, так как на данный процесс влияет множество факторов.