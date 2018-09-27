Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. На АЗС мелких сетей действительно распространён недолив топлива, но вместе с тем намерение властей ввести оборотные штрафы за недолив — результат борьбы крупных игроков рынка против мелких, следствием чего может стать картельный сговор и рост цен, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 27 сентября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя намерение Министерства промышленности и торговли ввести оборотные штрафы за недолив бензина на АЗС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предусматривающие введение оборотных штрафов за недолив поправки в закон уже подготовлены. Проект проходит согласование с другими ведомствами, его планируется внести в Госдуму осенью 2018 года. Вступление этих поправок в силу ожидается в первой половине 2019 года.

Летом 2018 года Федерация автовладельцев России сообщила о результатах своего исследования, согласно которым недолив топлива имеет место на 76% АЗС. Ряд игроков рынка обвинили федерацию в недостоверности данных.

Это война против мелких АЗС, небольших сетей, у которых есть две-три заправки. Эти мелкие игроки рынка не могут конкурировать с крупными сетями ни по рекламе, ни по инфраструктуре. Все, что им остается, — снижать цену и зарабатывать на недоливе. Больше им некуда деваться.

Нельзя исключать, что случаи недолива топлива бывают и на заправках крупных сетей. Там проводится более тщательный контроль, но поскольку между крупными игроками и контролерами есть связь, реальную ситуацию узнать сложно.

На первом этапе борьба с мелкими АЗС приведет к проблемам только для них самих. Но потом это может стать проблемой и для водителей — когда на рынке останутся пять компаний и вступят в картельный сговор. Может произойти то же, что у нас уже произошло с продуктовыми магазинами, когда сети вытеснили всех мелких игроков.