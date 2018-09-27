Переславль-Залесский, Ярославская область, 27 сентября, 2018, 11:05 — ИА Регнум. В Переславле-Залесском Ярославской области на первом заседании городской думы 27 сентября «Единая Россия» и оппозиционные партии поделили поровну руководящие посты. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Переславская гордума

На выборах 9 сентября «Единая Россия» получила 10 мандатов, «Справедливая Россия» и КПРФ — 11. Но 2 оппозиционных депутата одновременно выиграли выборы в облдуму, и сейчас «Единая Россия» имеет перевес в одного человека.

Судя по единогласному голосованию за руководящие должности, партии заранее договорились о распределении должностей.

В результате пост председателя сохранил единоросс Сергей Корниенко, начальник отдела труда крупнейшего предприятия города — завода «ЛИТ». Его заместителем стала Светлана Таранова от «Справедливой России». Посты руководителей 6 постоянных комиссий разделились поровну. 3 комиссии возглавили представители «Единой России»: по бюджету — Владимир Корнилов, по законодательству — Сергей Царев, по социальной политике — Галина Миронова. Избранные от «Справедливой России» Сергей Шеманаев и Гусейнага Атабалаев стали председателями комиссий по ЖКХ и по этике, а коммунист Александр Дыма — комиссии по экономике.