Мещовск, Калужская область, 27 сентября, 2018, 10:57 — ИА Регнум. В прославившаяся скандалом школа в городе Мещовске Калужской области, которая встретила учащихся 1 сентября 2018 года без пола и батарей случился пожар. Об этом 27 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации руководителя общественной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

Фото пресс-службы общественной организации «Гражданский патруль» Незаконченный ремонт.

Местные жители сообщили общественникам, что школа загорелась. По словам родителей, один из рабочих, которые проводят в школе капитальный ремонт, бросил горящую сигарету на спортивные маты, которые загорелись. Пожарная сигнализация в школе отсутствовала и о возгорании детям сообщила уборщица, которая также помогла школьникам эвакуироваться.

«Это закономерный итог халатного отношения к своим должностным обязанностям лиц, кто должны были вовремя школу отремонтировать и тех, кто должен был эти работы принять. Как результат — страдают дети и фактически сорван учебный процесс. Будут ли результаты работы оценены в соответствии с законом? Посмотрим», — заявил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в средней общеобразовательной школе Мещовска Калужской области к началу нового учебного года не удалось завершить ремонтные работы. Учащихся школа встретила коридорами без полов и срезанными батареями отопления. На возмущение родителей глава администрации Мещовского района Владимир Поляков, который ранее заявлял о готовности школы к 1 сентября, предложил проводить уроки в бытовых помещениях. Отметим, на ремонт этой школы было выделено порядка 20 млн рублей.

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