Самара, 27 сентября, 2018, 10:37 — ИА Регнум. Фотошпионам удалось снять пикапы, построенные на базе модели LADA Granta FL. Фотографии были выложены 26 сентября в паблике Lada Granta FL клуб социальной сети «Вконтакте».

Скриншот страницы vk.comladavestaclubw=wall Фото пикап на базе LADA Granta FL

На снимках запечатлены две наполовину собранные машины, стоящие у одного из цехов завода. Судя по их кузовам, «АвтоВАЗ» намерен в ближайшее время анонсировать выпуск пикапов или «каблучков» на базе Granta FL.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что с 1 октября 2018 года «АвтоВАЗ» поднимет цены на модели LADA Largus и LADA Vesta на 1 тыс. рублей. Таким образом, стоимость базовых версий автомобилей составит 564,9 тыс. рублей и 594,9 тыс. рублей соответственно.