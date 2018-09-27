Данилов, Ярославская область, 27 сентября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» предупредило о возможных ограничениях поставок газа Даниловскому району, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящий момент «Газпром межрегионгаз Ярославль» рассматривает вопрос о введении ограничений поставок ресурса в соответствии с действующим законодательством. Причина — отсутствия конкретных действий по расчетам за потребленный природный газ со стороны теплоснабжающих организаций и невыполнения утвержденного графика реструктуризации задолженности.

По оперативным данным, к настоящему времени просроченная задолженность промышленных потребителей и теплоснабжающих организаций в Данилове и Даниловском районе достигла 23,1 млн рублей. Как отмечают в «Газпроме», среди крупных неплательщиков МУП «Теплосервис» и АО «Даниловское ЖКХ».

Задолженность последнего — 2,5 млн рублей. С мая 2018 года на котельные предприятия была прекращена подача газа. «Тем не менее, никаких действий в отношении погашения просроченной задолженности руководство предприятия до сих пор не предприняло», — сообщают газовики.

Долг МУП «Теплосервис» составляет 20,6 млн рублей. На руководителя предприятия возложена обязанность по предоставлению банковской гарантии на всю сумму долга в рамках исполнения ПП РФ №139 с применением к нему административных мер воздействия.

В «Газпроме» говорят, что до мая 2018 года оплата за газ регулярно поступала, но не в полном объеме. Поэтому, согласно законодательству, поставщик не применял меры по ограничению и прекращению поставки газа.

«В случае ограничения поставок газа его объем будет сокращен до уровня, необходимого для обеспечения коммунальными услугами добросовестно оплачивающих газовую составляющую потребителей», — пояснил заместитель генерального директора по работе с социально-значимой категорией потребителей Андрей Епанешников.

Комментариев от регионального правительства пока не поступало.