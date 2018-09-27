Москва, 27 сентября, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Минфин фиксирует сокращение долга бюджетов регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме по вопросу исполнения федерального бюджета за 2017 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Долг сократился на 37,8 млрд рублей, и это первый шаг был. Мы видим, в 2018 году сокращается долг — с учетом мер, принятых по реструктуризации бюджетных кредитов в 2017 году, мы существенно облегчили долговое бремя наших регионов», — сказал министр.

По его словам, по итогам 2017 года «с профицитом исполнены бюджеты 38 регионов, с дефицитом — 47 регионов, что значительно лучше показателей предыдущего года (2016 года)».

Минфин видит положительную тенденцию исполнения региональных бюджетов, рост основных доходов превышал рост расходов.

«Мы увеличивали финансовую помощь. Дотации на сбалансированность и на выравнивание выросли более чем на 20%. Мы видим, что дополнительная помощь оказывалась и на поддержку заработных плат субъектов РФ, поддержка оказывалась на стимулирование регионов наращивать свой собственный налоговый потенциал, и все это позволило увеличить и расходные обязательства регионов, они увеличились почти на 9%. И что самое главное, что начал сокращаться дефицит и начал сокращаться долг субъектов РФ, который до последнего момента нарастал, это была одна из самых больших проблем в региональной политике», — заявил Силуанов.