Улан-Удэ, 27 сентября, 2018, 10:20 — ИА Регнум. В Бурятии поймали очередного «чёрного лесоруба», на этот раз в Прибайкальском районе. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 сентября, в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), лесной инспектор обнаружил незаконную рубку сосны, патрулируя район.

Пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства Незаконно срубленная древесина

Во время осмотра выяснилось, что злоумышленник срубил 48 деревьев объёмом более 40 кубометров без правоустанавливающих документов. Причинённый лесному фонду ущерб превысил 300 тысяч рублей.

У «чёрного лесоруба» изъяли КамАЗ, трактор и незаконно заготовленную древесину. В отношении него составили протокол о лесонарушении. Все материалы переданы в полицию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным РАЛХ, «чёрных лесорубов» в разных районах Бурятии ловят практически ежедневно. Всего с начала 2018 года сотрудники лесной охраны выявили в регионе более 500 случаев незаконной рубки.