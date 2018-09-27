Москва, 27 сентября, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил депутата Виталия Милонова («Единая Россия») с рождением дочери, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

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«И заседаний не пропускает… У него три сына и теперь уже три дочери», — сказал Володин.

При этом декрет Милонов брать не собирается.

«Не дождетесь», — процитировал Володин ответ Милонова на вопросы депутатов.