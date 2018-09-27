Краснодар, 27 сентября, 2018, 09:48 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил место под строительство нового храма в Краснодаре 26 сентября. В церемонии закладки камня приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщила пресс-служба правительства края.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Новый храм в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла планируется построить по соседству с главным корпусом Кубанского государственного университета. По словам ректора университета Михаила Астапова, строительство храма должно быть завершено в течение двух лет, к столетию вуза.

Кирилло-Мефодиевский храм в честь родоначальников славянской письменности будет выполнен в древнерусском стиле. Несмотря на то, что пока заложен только первый камень, здесь уже проводятся службы под руководством будущего настоятеля Павла Романенко.