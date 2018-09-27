Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Мировые лидеры встретились 26 сентября по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона на саммите по климату в Нью-Йорке, чтобы подвести итоги обещаний и попытаться возродить Парижское соглашение 2015 года, сообщает Agence France-Presse.

Генри Робинсон. Гальванизация трупа. 1836

«Мы здесь не только для того, чтобы говорить. Мы должны перераспределить треть глобальных финансов на новые климатические проекты», — заявил Эммануэль Макрон, выступая на саммите «Одна планета».

Многочисленные обещания, данные на высшем уровне на саммитах по климату в 2017 году, все еще остаются. Но разрыв между целями Парижского соглашения 2015 года и обязательствами 180 стран по-прежнему существенный.

Следующий переговорный саммит ООН, COP24, состоится в декабре в Польше. Подготовительные совещания зашли в тупик.

«Время не наш друг», — заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, глава Всемирного банкаиДжим Ён Кимии специальный посланник ООН по климату Майкл Блумберг приняли участие во втором саммите «Одна планета» 26 сентября 2018 года.