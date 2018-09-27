Копенгаген, 27 сентября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Англо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell намерена купить долю в месторождении «Тазовское», расположенном на севере Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщает 27 сентября агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По сведениям издания, переговоры о приобретении доли в месторождении представители Shell ведут с компанией «Газпром нефть». Отмечается, что запасы «Тазовского» составляют порядка 438 млн тонн нефти и около 186 млрд кубометров газа. В агентстве отметили, что Shell заинтересована в 50%-ном участии в проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября глава российского представительства концерна Shell Седерик Кремер заявил, что компания рассчитывает довести количество своих АЗС в России до 600 в ближайшие годы.

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