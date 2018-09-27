Анкара, 27 сентября, 2018, 09:34 — ИА Регнум. Министр торговли Турции Рухсар Пекджан призвала американских бизнесменов инвестировать в экономику страны, сообщает 27 сентября Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Объем нашей торговли с США за последние десять лет удвоился и превысил $20 млрд, но есть еще масса возможностей для увеличения данных показателей», — подчеркнула министр.

«Я хочу видеть больше американских компаний в нашей стране, видеть их инвестиции. Сейчас пришло время начать инвестировать в Турции», — добавила Пекджан.

Напомним, отношения между Турцией и США значительно осложнились арестом американского пастора, обвиненного в терроризме, и ответными санкциями со стороны Вашингтона. От этой конфронтации значительно пострадала экономика Турецкой Республики.