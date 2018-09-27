Москва, 27 сентября, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Главе правительства России Дмитрию Медведеву передан доклад о включении нескольких байкальских регионов к Федеральной программе развития Дальнего Востока. Об этом 27 сентября сообщил журналистам полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам полпреда, тема о присоединении указанных регионов около месяца тому назад уже обсуждалась им с Медведевым.

«Я по поручению Дмитрия Анатольевича (Медведева — прим. ИА REGNUM ) подготовил доклад, он находится у него на рассмотрении», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Юрий Трутнев в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что приоритетным направлением национальной политики России является развитие Дальнего Востока.

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