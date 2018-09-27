Чебоксары, 27 сентября, 2018, 08:54 — ИА Регнум. В Чувашии достроить проблемные жилищные объекты позволит новый механизм, принятый на заседании регионального правительства. Изменения вносятся в порядок определения масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства, позволяющий без торгов предоставлять застройщику земельный участок. В ходе обсуждения министр строительства Владимир Михайлов заявил о том, что в Чувашии признаны проблемными три недостроя — его поправил прокурор республики Василий Пословский, отметив, что «перечень проблемных домов сегодня гораздо больше», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

На заседании Кабинета министров Чувашии внесены изменения в порядок определения соответствия масштабного инвестиционного проекта в сфере жилищного строительства. Речь идёт об условиях предоставления участка без торгов для завершения строительства многоквартирного жилого дома. Глава минстроя Владимир Михайлов пояснил, что данные изменения вносятся «в целях создания условий для завершения строительства проблемных объектов».

«В части возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности и муниципальной собственности в аренду без проведения торгов для строительства многоквартирных домов с условием исполнения обязательств по завершению строительства многоквартирных домов, включённых в сводный перечень проблемных объектов, в случае его соответствия критерием масштабного инвестиционного проекта», — отметил министр строительства, сообщив, что разработан соответствующий перечень документов, в том числе бизнес-план о стоимости, этапах и сроках завершения строительства.

Владимир Михайлов сообщил, что на 2 августа министерством «признано три проблемных объекта», в которых заключено более 300 договоров долевого участия на сумму более 860 млн рублей. Все они расположены в Чебоксарах: это позиция 5 по проезду Соляное (застройщик «Алза»), позиция 83 по улице Калинина (застройщик «Победа»), позиция 6 по улице Гражданской (застройщик «Кратонстрой»).

По словам главы минстроя, с использованием принимаемого механизма планируется завершить строительство проблемных объектов по проезду Соляное и по улице Гражданской — соответственно к IV кварталу 2020 года и III кварталу 2019 года. Что касается недостроя по улице Калинина, который должен «был быть сдан несколько лет назад», то там остаётся нерешённым вопрос с земельным участком под трансформаторную подстанцию — власти планируют снять эту проблему к концу года.

«В настоящее время администрацией города Чебоксары предварительно сформирован перечень из 13 муниципальных земельных участков площадью более 7 га, которые можно привлечь для указанных целей. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами», — доложил Владимир Михайлов.

Главу минстроя поправил прокурор Чувашии Василий Пословский. По его словам, «перечень проблемных домов сегодня гораздо больше, чем было названо сейчас министром строительства». Сколько именно, озвучено не было.

«Люди должны знать ситуацию не только по трём домам, которые есть, но по ряду других домов», — обратился прокурор к министру, подчеркнув, что ведомство ведёт работу по каждому проблемному объекту.

Руководитель прокуратуры также подчеркнул, что рассматривается «актуальный вопрос», который «действительно может решить ряд проблем, возникающих в нынешней ситуации при строительстве домов с долевым участием». Но выразил обеспокоенность тем, что этим могут «попытаются воспользоваться в том числе такие же непорядочные (заявители), как некоторые строители». И призвал усилить контроль в этом направлении, чтобы не допустить таких ситуаций.