Великий Новгород, 27 сентября, 2018, 08:31 — ИА Регнум. Новгородская областная дума на очередном заседании 26 сентября большинством голосов ограничила курение кальянов в регионе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, законопроект «Об ограничении на территории Новгородской области курения кальянов на табачных и нетабачных смесях» был внесён на рассмотрение депутатов спикером регионального парламента Еленой Писаревой.

Чарльз Уот Синглалезе. Курение кальяна. 1930

Она подчеркнула, что закон разработан в связи с многочисленными обращениями жителей региона, среди которых много матерей. По её словам, последнее подобное обращение было неделю назад.

Закон установил запрет на курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов и в пристроенных к ним нежилых помещениях, а также в нежилых помещениях, расположенных во дворах многоквартирных домов.

«Проверить, что находится в кальяне, на сегодняшний день проблематично», — отметила Писарева.

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Депутат Александр Кашицын («Справедливая Россия») в ходе обсуждения законопроекта поинтересовался, получают ли кальянные официальные разрешения властей на свою деятельность и согласился с тем, что многие смеси для курения — «вредны, проверить их практически невозможно».

«Может, поставить вопрос более грамотно, и запретить курение кальянов в Новгородской области?» — заявил депутат.

Но таких кардинальных мер было решено пока не предпринимать.

Закон был принят большинством голосов депутатов: за проголосовали 28 из них, один воздержался.

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