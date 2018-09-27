Новосибирск, 27 сентября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала власти Новосибирска за «неухоженный» город. Об этом она сказала во время пленарного заседания в ходе «правительственного часа» на тему комфортной городской среды.

Кирилл Истомин ИА REGNUM Подъезд многоквартирного жилого дома в Кировском районе Новосибирска

Как пишет «РБК. Новосибирск», Матвиенко заявила, что жители российских городов не должны терпеть мэров, не благоустраивающих свои города. Она отметила, что, полтора года назад побывала в Новосибирске и нашла его «очень неухоженным и неблагоустроенным городом».

«Меня не интересует, какой политический окрас у кого, и мэр взялся за гуж — занимайся хозяйственной деятельностью, приведи в порядок», — сказала Матвиенко.

Помимо Новосибирска, в качестве отрицательного примера она назвала также благоустройство Читы.

«Вот один вопрос: у нас нет денег, у нас нет денег. Но с деньгами любой сможет. Давайте думать, как организовать работу с привлечением управляющих компаний», — сказала спикер, предложив передать благоустройство дворов управляющим компаниям.

Тем временем у некоторых управляющих компаний Новосибирска весьма своеобразное представление о благоустройстве. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вот это дом на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.

Кирилл Истомин ИА REGNUM Подъезд многоквартирного жилого дома в Кировском районе Новосибирска

ЖЭУ-40, которое обслуживает этот дом, почему-то решило, что территория возле подъезда недостаточно хороша, и провело ремонтные работы. Но то, что в итоге получилось, ничего общего с определением «хорошо» не имеет. После того, как территория у подъезда была залита раствором, выйти из него, не запнувшись, удавалось не всегда.

Кирилл Истомин ИА REGNUM Подъезд многоквартирного жилого дома в Кировском районе Новосибирска

Жильцы подъезда жаловались в управляющую компанию Кировского района. После чего у самой двери появилась некая заплатка, видимо, чтобы люди не запинались.

Кирилл Истомин ИА REGNUM Подъезд многоквартирного жилого дома в Кировском районе Новосибирска

«Дело не только в комфорте. Но и в том, что теперь после каждого дождя у подъездной двери появляется огромная лужа, через которую приходится перебираться самыми различными способами. После одного из ливней мы пожаловались в управляющую компанию, после чего через лужу от порога подъезда была положена плаха. Плаха. Я такого благоустройства не встречала нигде. Хотя нет, у бабушки в загоне для животных что-то такое сооружалось. Но мы же не животные и живём в городе, областной столице. Это что вообще такое происходит?» — недоумевает жительница дома Наталья Перьева.

Отметим, жители Новосибирска очень часто критикуют власти говода за плохое благоустройство, приводя в пример другие города.