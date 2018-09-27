Киев, 27 сентября, 2018, 07:50 — ИА Регнум. В ходе заседания Генассамблеии ООН Украина подписала с Уругваем соглашение о безвизовом режиме, заявил спикер украинского президента Святослав Цеголко, сообщает 27 сентября УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Безвиз

По его словам, соглашение было подписано в присутствии президента Украины Петра Порошенко. Ранее правительство Украины одобрило взаимную отмену виз.

Напомним, украинское правительство также утвердило безвизовый режим с Катаром и Антигуа и Барбудой. Теперь жители Украины смогут находиться на территории этих стран не более 90 дней в течение 180 дней без визы.

Посол Украины в США Валерий Чалый отмечал, что безвизовый режим с Анигуа и Барбудой — это формальность, поскольку никто из граждан Украины, скорее всего, не будет ездить на острова.