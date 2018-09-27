Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Во время выступления украинского президента Петра Порошенко на сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин уснул в зале. Об этом свидетельствуют кадры трансляции, которую вел украинский «Пятый канал».

Цитата из к/ф «Гараж». Реж. Эльдар Рязанов. 1979. СССР Внезапный сон

На кадрах записи видно, как дипломат дремлет, сидя рядом с супругой украинского лидера и с министром здравоохранения Украины Ульяной Супрун. Судя по общим планам, попавшим в трансляцию, видно, что зал во время выступления Порошенко полупустой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пётр Порошенко ошибся дверью, ворвавшись в переговорную к главе МИД РФ Сергею Лаврову, но не захотел объясниться с российскими СМИ, обозвав их «фейк ньюз».

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