Чита, 27 сентября, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Депутаты нового состава Законодательного собрания Забайкальского края сегодня, 27 сентября, определились с кандидатурой председателя. Как сообщает официальный сайт регионального парламента, по итогам тайного голосования главой избран Игорь Лиханов. За его кандидатуру, внесенную от фракции «Единая Россия» депутатом Алексеем Бутыльским и поддержанную губернатором Натальей Ждановой, проголосовали 32 депутата из 48 присутствующих на заседании. Выдвиженец от коммунистов депутат Юрий Гайдук, получил только 16 голосов.

Zaksobr-chita.ru Игорь Лиханов сохранил кресло главы парламента Забайкалья

Напомним, Игорь Лиханов — профессиональный медик, кандидат медицинских наук, с 1994 по 2013 годы являлся главным врачом областной клинической больницы. В 2007 году окончил Дальневосточную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В парламент избирается с 2004 года, а с апреля 2016 года стал председателем Законодательного собрания края.

Глава Забайкальского края Наталья Жданова пожелала новому парламенту конструктивной работы.

«Работа предстоит серьезная, сложная, но у нас с вами одна задача — сделать жизнь наших земляков максимально комфортной», — отметила Наталья Жданова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поскольку по итогам выборов 9 сентября 2018 года партия власти получила в парламенте Забайкалья более 28% голосов избирателей, а коммунисты — почти 24%, то во фракцию «Единой России» вошли 21 человек (восемь — по партийным спискам и 13 — по одномандатным округам), во фракцию КПРФ — 14 человек.