В России меняются губернаторы и законы для пенсионеров: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 27 сентября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- В Госдуме намечено итоговое обсуждение пенсионного законопроекта;
- Главы Чечни и Ингушетии обменялись территориями;
- Астраханская область осталась без губернатора;
- Врио главы Кабардино-Балкарии назначен Казбек Коков;
- Путин назначил врио губернатора Приморского края.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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