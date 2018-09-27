Владивосток, 27 сентября, 2018, 06:32 — ИА Регнум. Назначение Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края, по мнению кандидата экономических наук, финансового консультанта и преподавателя ДВФУ Максима Кривилевича, — исключительно разумное кадровое решение. Однако эксперт полагает, что сбрасывать со счетов несостоявшиеся выборы в Приморском крае и не просчитывать их возможные последствия очень опрометчиво, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Олег Кожемяко

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«Олег Николаевич Кожемяко — очень сильный региональный лидер. Это человек с большим опытом, хорошо применимым к нашим, приморским, условиям. У него в активе есть большой набор сделанных, а не брошенных, дел. То есть решение президента о его назначении — исключительно разумно. Проблема-то в другом — в том, при каких обстоятельствах состоялось это назначение. Если помните, я давно, еще до истории с назначением врио Андрея Тарасенко, всех прошедших выборов, говорил, что Кожемяко — идеальная фигура для нашего региона. Вот если бы сразу он был назначен — вот это была бы на удивление удачная история. Ничего, кроме положительных эмоций, она бы не вызывала. Сейчас ситуация несколько иная. Проблема в том, что очень многие жители Приморья убеждены в том, что выборы-то состоялись, и они свою волю высказали. Люди в этом убеждены — вот те 29,15%, пришедших на выборы. Поэтому фон для Олега Кожемяко и для предстоящих новых, третьих, выборов, уже совсем не тот, какой мог бы быть изначально», — считает Максим Кривилевич.

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«Тут стоит понимать еще вот что. Приморье, если говорить об экономике, это не Сахалин, не Якутия, где вся экономика строится на добыче полезных ископаемых, в основном. Структура экономики Приморья очень разноплановая. Поэтому-то и комментарии по назначению Кожемяко столь положительны. Это человек, который вызывает восхищение своими заслугами, единственный человек, который способен возглавить такой регион. Но теперь — выборы, которые многие для себя считают-то состоявшимися. Элиты, которые ставили на того или иного кандидата, тоже считают, что выбор сделан, а результат отменен. А экономика Приморья — она состоит из разных структур. То, что выгодно Владивостоку, то невыгодно Уссурийску, и так далее. Многогранная экономика. Приморский край — единственный, пожалуй, в России регион, в котором в 90-е годы огромные группы населения смогли быстро перестроиться и выжить. И появились серьезные предприятия, не имеющие отношения к добыче полезных ископаемых — «Приморский кондитер», продукция которого известна во всех странах АТР. Приморское мороженное сегодня с удовольствием покупают во всех странах АТР. Список можно продолжать. Экономика региона сложная, комплексная. А, как мы знаем, экономика живет на инвестициях. А инвестиции идут — на доверии. А сегодня элитам в Приморье, фактически, сказали, что они никто. А как только элитам говорят, что они никто — никакие инвестиции в экономику не идут. Я хотел бы ошибаться, но последствия отмены выборов в Приморье еще скажутся. Они не могут не сказаться. Даже при том, что, повторю, Олег Кожемяко — самый лучший губернатор для Приморья. Очень плохо, что его не назначили сразу», — добавил Максим Кривилевич.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября 2018 года президент России Владимир Путин сообщил о решении назначить губернатора Сахалина Олега Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края.

Чехарда с выборами в Приморском крае долго продолжаться не может. И назначение Кожемяко на такой пост — вполне понятно и обосновано, отмечают эксперты.

По мнению политолога Валентина Бианки, в Приморье был нанесен слишком серьёзный удар по остаткам доверия к выборам. И отменить итоги второго тура было необходимо, чтобы сохранить хотя бы остатки этого доверия:

«В регионы, безусловно, был послан сигнал, в том, что следует вести себя приличнее. Но многое будет зависеть от деталей. Если вслед за отменой итогов выборов начнутся реальные разбирательства и будут возбуждены уголовные дела, это один сценарий, если нет, то система останется той же».

Политолог Виталий Обедин полагает, что третий раунд выборов — это не демократия, а всего лишь возможность «партии власти» перегруппировать силы.

Федеральный центр оказался перед непростым выбором:

«Признать победу Андрея Тарасенко — загнать социальный конфликт под крышку со всеми вытекающими последствиями. И этот конфликт будет там бурлить, пока не рванет. А рвануть может — уж в Москве-то помнят, как взбунтовался Владивосток из-за введения пошли на иномарки. Признать победу коммуниста Ищенко власть не может, поскольку не терпит проявлений собственной слабости. Тарасенко как бы не проиграл, Ищенко как бы не выиграл — а давайте мы проведем третий раунд. Но третий раунд — это не демократия, а всего лишь возможность партии власти перегруппировать силы», — говорил Виталий Обедин, имея в виду вариант, когда Андрей Тарасенко всё-таки пойдет на выборы.

Но Тарасенко на выборы не идет. Он уже написал заявление о сложении с себя полномочий.

Экспертное сообщество в целом очень позитивно встретило новость о назначении Олега Кожемяко врио губернатора Приморья.

«Я знаю Олега Кожемяко лично много лет, доводилось с ним работать. Это человек с настоящим русским, мужским, приморским характером, умеющий добиваться своих целей и, безусловно, всегда их добивавшийся. За многие годы у него накопился огромный опыт управленческой работы в разных регионах. Это прекрасная кандидатура для Приморья», — сказал профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.