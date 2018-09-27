Красноярск, 27 сентября, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Последним пунктом в маршруте международного этапа эстафеты огня зимней Универсиады — 2019 стал китайский Харбин. Здесь 26 сентября огонь Студенческих игр пронесли 29 факелоносцев, в том числе мэр Харбина Сунь Чжэ и мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске Эстафета огня зимней Универсиады — 2019 в Харбине

«Огонь Универсиады, зажжённый в Турине, пришёл в один из самых красивых городов мира — в Харбин. Через 157 дней откроется XXIX Всемирная зимняя Универсиада в Красноярске. Я обещаю, что это будут жаркие игры!» — сказал Сергей Ерёмин.

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Универсиады — 2019, одним из первых факелоносцев в Харбине стал знаменитый сноубордист, серебряный призер чемпионата мира Чжан Ивэй. Он вместе с факелом спустился по трассе Wanda Indoor Ski Resort на сноуборде. Также в Харбине участники эстафеты огня пробежали мимо оперного театра, который известен на весь мир благодаря своей неповторимой архитектуре.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском городе Турине, где в 1959 году состоялась I Всемирная летняя Универсиада.

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24 сентября огонь прибыл в Алма-Ату (Казахстан). Этот город принимал XXVIII Всемирную зимнюю Универсиаду 2017 года.

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В столицу зимней Универсиады 2009 года — Харбин — огонь прибыл 26 сентября.

29 сентября стартует российский этап эстафеты, который охватит 30 крупных городов страны и завершится 1 марта 2019 года в Красноярске.