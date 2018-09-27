Веллингтон, 27 сентября, 2018, 05:49 — ИА Регнум. Во время съемок каякерами видео у берегов Новой Зеландии тюлень бросил осьминога в лицо одному из них. Соответствующее видео выложено на YouTube.

maximpian Тюлень

На видео запечатлены водные прогулки группы каякеров, в ходе которых они встретили тюленя. Внезапно тюлень пастью достает осьминога и швыряет животное в лицо одному из каякеров.

Сам «пострадавший» отметил, что его лицо просто оказалось в неподходящем месте в неподходящее время. Осьминог же присосался к днищу лодки и смог скрыться от агрессивного тюленя.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября жители Лондона обнаружили в Темзе заплывшего в реку кита-белуху, который, судя по всему, заблудился в море и попал в реку. Экологи предполагают, что животное не может найти выход из реки.