Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вступил в словесную перепалку с журналистом газеты The New York Times во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп во время пресс-конференции несколько раз назвал эту американскую газету «погибающей» и разрешил задать вопрос ее журналисту, ведь эту газету Трамп «когда-то любил». В ответ журналист заявил, что издание процветает, несмотря на «погибель».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что информация о смехе над его выступлением в зале сессий 73-й Генассамблеи ООН была искажением информации от лживых СМИ. Сам Трамп сообщил, что зал смеялся не над ним, а вместе с ним, потому что им всем было весело.