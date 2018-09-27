Канберра, 27 сентября, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Житель Дании Нильс Дженсен во время путешествия по Австралии залез на крокодила ради фотографии с рептилией, сообщает Daily Mail.

ezhuttukari Крокодил

Сообщается, что крокодил достигал 4,7 метра в длину и был весом около 650 килограммов. Датчанин ради снимка приманил рептилию трупом кенгуру валлаби.

Пока крокодил поедал животное, Дженсен залез на него сверху, сфотографировался и слез обратно. Оператор, снимавший датчанина, попросил повторить этот прием. Дженсен снова спокойно залез на спину крокодилу и сфотографировался. За этот поступок его уже прозвали «датским крокодилом Данди» по аналогии с персонажем известного фильма.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе житель американского штата Флорида поймал на озере аллигатора длиной около трех с половиной метров и весом почти в полтонны. Флоридец решил использовать кожу добычи для изготовления кошельков, а череп аллигатора оставить себе в качестве трофея.