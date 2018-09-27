Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 05:10 — ИА Регнум. Антироссийское выступление британского премьер-министра Терезы Мэй типично: нет доказательств, одни пустые обвинения, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

После выступления Мэй Лавров отметил, что она «не в первый раз делает такие обвинения и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства, но никому их не предъявляют».

Российский министр подчеркнул, что нарушителем международного права является не Москва, а Лондон, уже нарушивший не менее четырех конвенций в рамках Совета Европы.

«Когда нам говорят, что мы сами всё знаем и поэтому должны «сознаться» в том, что «натворили», и обещать больше так не делать — это детский сад», — сказал Лавров.

Напомним, 26 сентября Мэй на 73-й Генассамблее ООН произнесла резкую речь, обвинив Москву в нарушении международных законов:

«От захвата суверенных территорий и до безрассудного применения химоружия на улицах Британии агентами российского ГРУ».

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