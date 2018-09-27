Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 04:41 — ИА Регнум. Украинский министр иностранных дел Павел Климкинуснул во время речи главы Украины Петра Порошенко на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Павел Климкин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на 73-й сессии Генассамблеи ООН Порошенко ошибся дверью, ворвавшись в переговорную к российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, но не захотел объясниться с российскими СМИ, обозвав их «фейк ньюз».

Кроме того, пользователей интернета позабавило фото украинского президента на фоне американского коллеги Дональда Трампа. Читателям бросилось в глаза, что оба лидера были одеты в одинаковые костюмы.