Новым омбудсменом Киргизии стал бывший глава «Киргизского КГБ»
Бишкек, 27 сентября, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Парламент Киргизии избрал нового омбудсмена. Им стал бывший председатель службы нацбезопасности, экс-секретарь совета безопасности Токон Мамытов. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщила пресс-служба законодательного собрания.
Кандидатуру отставного 64-летнего генерал-лейтенанта поддержали 79 депутатов.
Его основные конкуренты — экс-советник председателя госслужбы миграции Канатбек Азиз и правозащитница Рита Карасартова — смогли набрать только 15 и 9 голосов, соответственно. Помимо них на эту должность также претендовал бывший первый заместитель генерального прокурора Рыскул Бактабаев.
Отметим, что прежний уполномоченный по правам человека Кубат Оторбаев уволился 26 июня 2018 года. По его словам, решение покинуть пост он принял самостоятельно, давление на него никто из политиков или представителей госорганов не оказывал.
Справка ИА REGNUM : Мамытов Токон Болотбекович родился 18 декабря 1953 года в городе Рыбачье Иссык-Кульской области Киргизии. В 1979 году окончил Пржевальский педагогический институт, в 1981 году — Высшие курсы КГБ СССР, в 1987 году — Институт КГБ СССР им. Андропова.
С 1981 по 1992 годы — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник отделения в управлении КГБ по Иссык-Кульской области Киргизской ССР.
В 1992 году — начальник Кочкорского районного отделения госкомитета нацбезопасности Киргизии.
- С 1992 по 2002 годы — заместитель начальника, начальник отдела, начальник управления, заместитель председателя министерства нацбезопасности.
- В 2002 году — заместитель министра обороны Киргизии.
- С 2003 по 2005 годы — зампредседателя службы нацбезопасности Киргизии.
- С 26 по 30 марта 2005 год — председатель службы нацбезопасности Киргизии.
- С апреля по март 2005 года первый заместитель председателя службы нацбезопасности.
- С 2005 по 2006 годы — начальник канцелярии администрации президента Киргизии.
- С 2006 по 2007 годы — заместитель руководителя администрации президента.
- С 2007 по 2008 годы — секретарь совета безопасности.
- С 2008 по 2009 годы — госсоветник президента Киргизии.
- С апреля по октябрь 2009 года — председатель пограничной службы.
- С 2010 по 2013 годы — депутат парламента Киргизии.
- С 1 по 20 июня 2013 года — полпред правительства в Иссык-Кульской области.
- С 2013 по 2014 годы — вице-премьер-министр Киргизии.