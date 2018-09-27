Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 03:43 — ИА Регнум. Больший вызов, чем Тегеран, Вашингтону бросает только Пекин, заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Цитата из к/ф «36 ступеней Шаолиня». Реж. Лю Чялян. 1978. Гонконг Китайцы

Оценивая политику Ирана в отношении США, Трамп сказал:

«Думаю, не было большего вызова, за исключением, возможно, Китая».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Трамп обвинил Пекин в попытке вмешательства в готовящиеся в ноябре 2018 г. американские выборы. Обвинения звучат на фоне продолжающейся торговой войны против Пекина, инициированной Вашингтоном.

По поводу Ирана Трамп в очередной раз заявил, что в Тегеране «террористический режим». Вместе с тем Трамп упомянул о Тегеране как об игроке, который, наряду с Москвой, не стал разворачивать эскалацию в Идлибе.

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