Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Женщина, у которой начались роды во время посещения гипермаркета сети «Лента» в Санкт-Петербурге, на момент приезда скорой помощи находилась в стабильном состоянии, заявила представитель пресс-службы сети гипермаркетов Мария Филиппова «Пятому каналу».

Новорожденный

По ее словам, у покупательницы начались роды в прикассовой зоне магазина. Сотрудницы гипермаркета, услышав крики, вызвали скорую помощь и до приезда врачей находились рядом с женщиной, оказывая ей помощь.

По приезду врачи оказали женщине помощь и заверили сотрудников магазина, что с женщиной и новорожденным все в порядке. Как отметила Филиппова, сотрудники гипермаркета вели себя профессионально и не поддавались панике.

Напомним, 25 сентября в одном из гипермаркетов сети «Лента», расположенном на Таллинском шоссе Северной столицы, сотрудники приняли роды у женщины. Она пришла совершать покупки со своим супругом, однако во время покупок у нее отошли воды.

Сотрудники оказывали помощь женщине до приезда врачей. Пока медики ехали к гипермаркету, женщина уже родила малыша.