Вашингтон, 27 сентября, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Министерство юстиции США опубликовало обвинение против Кемаля Оксуза — бывшего главы некоммерческой организации, который занимался лоббированием интересов Азербайджана, сообщает Meydan.tv.

police.am Кемал Оксуз

Оксуз обвиняется в подготовке схемы фальсификации, сокрытии существенных фактов от комитета по этике, а также в ложных заявлениях, представленных конгрессу.

Кемал Оксуз, или Кевин Оксуз, солгал в декларации, предоставленной в комитет по этике конгресса, относительно финансирования поездки конгрессменов в Азербайджан. Согласно обвинению, Оскуз не указал, что его организация Turquoise Council of Americans and Eurasions получала финансирование от государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В 2015 году Комитет по этике конгресса постановил, что «не было доказательств» того, что 10 конгрессменов и более 30 их помощников сознательно нарушили правила конгресса во время поездки, организованной в 2013 году. Согласно правилам, неправительственные организации должны указать источники финансирования, чего не сделал Оксуз.

Как предполагаемый организатор вояжа, Оксуз представил в комиссию по этике фальшивые данные, заявив, что не получал финансирования из какого-либо источника. Хотя сообщается, что руководимая Оксузом организация фактически не оплачивала все затраты и получала финансирование в том числе от Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR). А девять членов конгресса США и 32 члена аппарата получили подарки на сотни тысяч долларов.

Как пишет в мае 2015 года газета The Washington Post, в делегации были три бывших высокопоставленных помощника Барака Обамы. Газета пишет: «Конгрессменам и членам делегации оплатили поездку, которая обошлась в сотни тысяч долларов, также им были подарены шелковые шарфы, хрустальные чайные сервизы, азербайджанские ковры стоимостью от 2500 до 10 000 долларов.

В поездке также участвовали супруги некоторых конгрессменов. По документам, только на билеты было затрачено 112 899 долларов США».

Газета сообщает, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) оплатила 750 000 долларов посредством одной неправительственной организации, дабы скрыть истинный источник финансирования визита. Отчет подготовил «Офис этики конгресса» при независимой палате представителей США. Этот отчет стал самым расширенным за семь лет существования Офиса этики. Офис был создан после разразившегося тогда скандала, после того как стало известно, что лоббист Джек Абрамов оплатил визит конгрессменов. Речь идет о конференции 28−29 мая 2013 года в Баку под названием «Встреча США — Азербайджан. Взгляд в будущее».

Когда комитет по этике палаты представителей начал расследование, Оксуз отказался от дачи показаний и скрылся.

В заявлении министерства юстиции отмечается, что ордер на арест Оксуза был выписан в начале этого года. В августе Оксуз был задержан в Ереване властями Армении. Он обосновался в Армении и основал ООО.

4 сентября суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры Армении об аресте разыскиваемого в США и задержанного в Армении Кевина (Кемаля) Оксуза.