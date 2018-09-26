Санкт-Петербург, 27 сентября, 2018, 02:51 — ИА Регнум. Уровень воды в Неве у водомерного пункта «Горный институт» на Васильевском острове Санкт-Петербурга в 02:36 мск 27 сентября достиг отметки в +161 см над ординаром и в настоящее время держится на отметке +162 см. Об этом свидетельствуют показания электронного датчика, транслируемые в интернет. Таким образом, в Северной столице зафиксировано очередное наводнение.

Дарья Драй ИА REGNUM Затопленная береговая линия в центре Петербурга

Его вызвал пришедший в город 26 сентября штормовой циклон, с ливневыми дождями и скоростью ветра в порывах 15−20 м/с, а в прибрежных районах — до 23 м/с.

Еще днем, как сообщало ИА REGNUM, невская вода начала заливать гранитные спуски набережных в центре города.

Напомним, наводнениями в Петербурге считаются подъёмы уровня воды более чем на 160 см выше ординара. Подъем воды до 210 см считается опасным наводнением, до 299 см — особо опасным, свыше 300 см — катастрофическим наводнением.

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Для защиты города от наводнений в Финском заливе построен Комплекс защитных сооружений (КЗС) на дамбе, идущей от южного к северному берегу. Затворы судопропускных и водопропускных сооружений КЗС были закрыты 26 сентября в 11:24 мск. Таким образом, ограничен приток воды в акваторию Невы из Финского залива.

Однако слишком долго держать затворы закрытыми нельзя, поскольку тогда наводнение может случиться уже из-за притока невской воды, не находящей выхода из мелководной Невской губы. Как сообщали ранее в КЗС, затворы планировалось открыть в период с 02:00 до 04:00 мск 27 сентября, после того как минует пик подъема воды. Но его ждали к полуночи, что оказалось преждевременным прогнозом.