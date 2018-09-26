Лондон, 27 сентября, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Штаб-квартира британской полиции заявила, что не имеет отношения к информации о российском гражданине Руслане Боширове, фигурирующем в так называемом деле Скрипаля, передает «Пятый канал».

Matt Brown Здание Скотленд-Ярда

Комментируя информацию, появившуюся 26 сентября в издании The Insider, в Скотленд-Ярде заявили:

«Мы не комментируем эту информацию, мы не имеем к ней отношения».

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Напомним, 26 сентября в The Insider появилась публикация о том, что Боширов — это полковник ГРУ и Герой России Анатолий Чепига. Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию очередным отвлекающим вбросом.