Москва, 27 сентября, 2018, 02:24 — ИА Регнум. Очередной вброс о российском гражданине Руслане Боширове по так называемому делу Скрипаля был сделан вслед за антироссийским выступлением в СБ ООН британского премьер-министра Терезы Мэй и нужен был для отвлечения внимания, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

Jwslubbock Тереза Мэй. Граффити в Лондоне

«Новый вброс по [Александру] Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Т. Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России, — написала Захарова. — Доказательств нет — соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?»

Напомним, антироссийская информационная кампания, поводом для которой стала инсценировка отравления в городе Солсбери (Великобритания) в марте 2018 г. бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, длится больше полугода. Она стала основанием для введения против России масштабных санкций как со стороны США, так и со стороны их сателлитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 сентября изданием The Insider был опубликован материал, согласно которому российский гражданин Руслан Боширов является полковником ГРУ и Героем России Анатолием Чепигой.

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