Баку, 27 сентября, 2018, 02:10 — ИА Регнум. Запущенный 25 сентября спутник Azerispace-2 усилит обороноспособность страны, а также меры по защите инфраструктуры, заявил в среду глава государства Ильхам Алиев в обращении к населению Азербайджана.

Касаясь роли двух ранее запущенных спутников, Алиев указал на особую роль спутника Azersky в деле усиления обороны и военного потенциала страны.

«Благодаря деятельности Azersky нам удалось полностью избавиться от зависимости от других стран и оказывать спутниковые услуги другим странам», — приводит слова Алиева Turan.

Кроме того, национальные спутники играют важную роль в обеспечении информационной безопасности Азербайджана, сказал Алиев.

Как сообщалось ранее, срок эксплуатации спутника Azerspace-2 составит 20 лет и он принесет экономике Азербайджана доход $400 млн.

Еще до запуска Azerspace-2 46% его емкости приобрела ведущая международная компания по оказанию спутниковых услуг İntelsat.