Лондон, 27 сентября, 2018, 01:47 — ИА Регнум. Отказ британского министерства внутренних дел предоставить Москве данные по так называемому делу Скрипаля свидетельствует о том, что Лондон лишает расследование как со своей, так и с российской стороны шансов к завершению, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Лондоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русский след»

Уточняется, что российское посольство 25 сентября получило ответ британского МВД, в котором учреждение отказывается удовлетворить запросы Генеральной прокуратуры РФ от 29 марта и 17 апреля 2018 г. об оказании правовой помощи в расследовании инцидента в городе Солсбери (Великобритания) в марте 2018 г.

«Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля», — отметили в посольстве.

В российском ведомстве указали на политическую ангажированность всего этого процесса. Отказ МВД российская сторона квалифицирует как очередное нарушение международно-правовых обязательств Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лондон «самостоятельно расследует» мнимое отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В деле в качестве подозреваемых фигурируют лица, названные Лондоном офицерами российской разведки.