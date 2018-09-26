Москва, 27 сентября, 2018, 01:20 — ИА Регнум. Резкие заявления президента США Дональда Трампа по Ирану рассчитаны на избирателей, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он выступил 26 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«То, что позволяет в таких выражениях говорить об Иране — это все фактор шоу-бизнеса», — сказал Толстой.

По его словам, Трамп это делает «для своих избирателей, для той одноэтажной Америки, которая поддержала его в прошлый раз».

«Предстоят выборы в конгресс, и он работает, в том числе на внутриполитическую повестку. А она для американцев очень простая: Америка великая, все остальные ей подчиняются, а те, кто не подчиняется, враги. Страны-изгои. И вот Иран в их представлении как раз такая страна, потому что Иран, все-таки, государство религиозное. И для США власть аятолл, как они это называют, представляется непредсказуемой и неприемлемой, потому что страна функционирует по другим правилам», — заявил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, американская делегация во главе с президентом Дональдом Трампом сделала Иран центром своих нападок во время выступлений на ГА ООН. Ближневосточную страну назвали главным спонсором терроризма и угрозой соседям.