Москва, 27 сентября, 2018, 01:09 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хочет понять, в чем заключаются национальные интересы США. Она выступила 26 сентября в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Захарова обратила внимание на то, какой тренд был задан американским президентом Дональдом Трампом во время выступления на Генассамблее ООН:

«Это ставка на национальные интересы, ставка на то, что каждое государство считает для себя в приоритете, ориентация на собственные, внутренние ресурсы».

Представитель МИД призналась, что хотела бы понять, в чем именно заключаются национальные интересы США?

«Ведь если мы возьмем международную обстановку, региональные кризисы, то эти национальные интересы находятся в постоянном колебании и изменении. Опасно, если национальные интересы США заключаются только в одном — гегемонизме».

Мария Захарова привела пример:

«Как много вчера и сегодня президент США Дональд Трамп хвалил Северную Корею. Ту самую Северную Корею, которую объявили чуть ли не центром оси зла. На которой на протяжении десятка лет фокусировалось внимание Америки, звучала агрессивная риторика и все время говорили, что эта страна не на той стороне истории. Сегодня мы слышим удивительное от американской делегации с высокой трибуны ГА ООН — слова похвалы. Что же изменилось? Изменилась ли политика Северной Кореи? Я думаю, что нельзя об этом так говорить. Изменилось другое — политика Соединенных Штатов в отношении этого государства. Сегодня в качестве центра оси зла объявлен Иран. Его упоминали десятки раз за эти два дня американские представители, обвиняя его во всем. Но давайте посмотрим на пример Северной Кореи. Возможно, стоит США что-что изменить в своих подходах к этому государству?»

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп резко раскритиковал политику Ирана с трибуны Генассамблеи и в Совбезе ООН, а также пообещал ужесточение санкций в отношении этой страны.