Кабардино-Балкария, 26 сентября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Парапланерист из Московской области совершил жёсткую посадку в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает 26 сентября пресс-служба регионального управления МЧС России.

Параплан

«В Черекском ущелье КБР парапланерист из Московской области 1968 года рождения совершил жёсткую посадку на высоте 1600 метров и нуждается в помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательную операцию планируется начать 27 сентября с наступлением светлого времени суток.

Напомним, что это уже не первый подобный инцидент за последнюю неделю. 21 сентября парапланерист из подмосковного Королёва совершил жёсткую посадку в горах в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. Прибывшая на место группа спасателей установила, что мужчина от полученных травм скончался.