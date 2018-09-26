Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 00:37 — ИА Регнум. Все основные индексы фондового рынка США закончили день торгов в минусе, 26 сентября передает агентство Reuters.

Benoît Prieur Уолл-стрит

К концу торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones упал на 106,93 пункта (0,4%), до 26 385,28 пункта, индекс S&P 500 упал на 9,59 пункта (0,33%), до 2905,97 пункта, индекс Nasdaq упал на 17,11 пункта (0,21%), до 7990,37 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов Уолл-стрит 26 сентября начинался с роста, который удерживался долгое время в течение дня. Вероятнее всего, к резкому падению индексов привела информация о предстоящем повышении ставки ФРС США.

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