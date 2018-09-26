Санкт-Петербург, 26 сентября, 2018, 23:58 — ИА Регнум. Аукционный дом «Литфонд» вечером 26 сентября провел аукционную распродажу уникальных предметов, принадлежавших рок-музыканту Виктору Цою. Успех аукциона превзошел все ожидания.

Litfund.ru Страница паспорта Виктора Цоя

Самым дорогим лотом стал советский паспорт Цоя, выданный 7 февраля 1979 года: при начальной стоимости в 2,5 млн рублей он был продан за 9 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

Записная книжка Цоя, с номерами телефонов всех основных представителей рок-музыки Ленинграда и Москвы 1980-х годов, при начальной цене в 500 тыс. рублей ушла покупателю за 3 млн рублей.

Рукопись легендарной песни «Хочу перемен» с автографом Цоя, выставленная за 250 тысяч, была продана за 3,6 миллиона рублей.

Также были проданы черновые рукописи еще трех менее известных песен Цоя. Общая стоимость лотов превысила 15 миллионов рублей, отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, уникальные реликвии принадлежали петербуржцу, который решил их продать и поначалу даже выставил на сервисе бесплатных объявлений, но позже передал их на аукцион. По его словам, Цой заходил к нему в гости в конце 1980-х годов и забыл свои бумаги и паспорт во время одного из визитов. Долгие годы они якобы валялись за холодильником, в 1990-х годах были найдены, затем хранились в семье, а сейчас их решили продать.

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Движение «Рок-Петроград» ранее осудило распродажу вещей Цоя, полагая, что они могли быть не потеряны, а украдены. Поклонники музыканта призывали аукцион «Литфонд» «отказаться от продажи спорных реликвий» и вернуть их отцу Виктора Цоя.