Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко 26 сентября в Нью-Йорке обсудил с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешом последнее развитие событий в Донбассе, сообщает пресс-служба украинского лидара.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Антониу Гутерреш

Как отмечается, на встрече обсуждались «перспективы дальнейшего привлечения ООН к урегулированию ситуации» в Донбассе, в частности «путём развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН».

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«Отдельное внимание было акцентировано на агрессивных действиях российской стороны в районе Азовского моря и Керченского пролива», — говорится также в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что Пётр Порошенко на встрече с Антониу Гутеррешем передал генсеку ООН ноту о решении Киева отказаться от продления Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией.