Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2018, 00:36 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, прибывшим на Генассамблею ООН, 26 сентября передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мадуро и Трамп

«Конечно, я открыт для этого, я готов встретиться с кем угодно. Мы собираемся заняться Венесуэлой, и если он здесь, и он хочет встретиться, — это не моя повестка, этого не было в моих планах, — но если я могу помочь людям, то это то, для чего я здесь», — заявил Трамп журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на Генассамблею ООН в Нью-Йорке прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, который ранее хотел отменить поездку из-за опасности покушения со стороны «противников, поддерживаемых США».

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