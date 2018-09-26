Ново-Огарево, Московская область, 26 сентября, 2018, 23:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что ситуация с выборами губернатора Приморского края является нормальной. Об этом глава государства заявил сегодня, 26 сентября, во время рабочей встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко, который изъявил желание баллотироваться в губернаторы Приморья.

Kremlin.ru Владимир Путин во время встречи с Олегом Кожемяко

Во время рабочей встречи в Ново-Огарево Кожемяко доложил Путину о ситуации в Сахалинской области и изъявил желание баллотироваться в губернаторы Приморского края.

«Владимир Владимирович, будучи во Владивостоке на форуме я как человек, который родился в Приморье, вырос там и начинал работать, конечно, смотрел на ситуацию, которая там возникла, — она не очень хорошая», — сказал Кожемяко в ходе разговора.

«Что вы имеете в виду?» — спросил Путин.

Кожемяко пояснил, что имеет в виду ситуацию с выборами.

«Почему нехорошая? Нормальная ситуация», — ответил президент России.

Он поддержал желание Кожемяко выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Приморья. В тот же день глава государства подписал указ о назначении Кожемяко временно исполняющим обязанности губернатора Приморья, сняв его с должности губернатора Сахалинской области.