Анкара, 26 сентября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. ВМС Турции с 28 сентября по 7 октября будут участвовать в многонациональных военных учениях в восточной части Средиземного моря, сообщает 26 сентября портал Haberler.

Commander, U.S. Naval Forces

В совместных противолодочных учениях Mavi Balina-2018 («Синий кит —2018»), примут участие корабли военно-морских сил США, Алжира, Азербайджана, Бахрейна, Катара, Пакистана, Кувейта, Саудовской Аравии и Румынии. Под единым управлением все они проведут операцию по поиску и уничтожению подводной лодки противника.

ВМС Турции будут представлять четыре фрегата, два корвета, пять подлодок, катера и суда обеспечения, несколько самолетов и вертолетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Средиземном море 8 сентября завершились военно-морские маневры ВМФ и ВКС России.