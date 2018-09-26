Лондон, 26 сентября, 2018, 23:10 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть «скорректировались» после рекордного роста днем ранее, 26 сентября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent упала в цене на 53 цента до $81,34 за баррель. Нефть WTI потеряла 71 цент, достигнув отметки $71,57 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, во вторник 25 сентября баррель Brent вырос в цене до $82,55, что является самым высоким показателем с ноября 2014 года.

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