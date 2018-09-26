Ташкент, 26 сентября, 2018, 22:46 — ИА Регнум. В Узбекистан 26 сентября прибыла делегация Азиатского банка развития (АБР) во главе с вице-президентом этой организации по финансам и управлению рисками Ингрид ван Веес, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель Государственного комитета по инвестициям республики.

Giorgio Minguzzi Флаг Узбекистана

В ходе визита делегация встретится с руководством Госкоминвестиции, Национального банка Узбекистана и банка «Ипак Йули» (в банке «Ипак Йули» АБР является одним из мажоритарных акционеров).

Затем делегация АБР примет участие в региональной конференции по управлению рисками кредитования малых и средних предприятий, в городе Самарканде посетит финансируемый АБР проект «Развитие цепочки добавленной стоимости в секторе плодоовощеводства».

Как ИА REGNUMсообщало ранее, с 1995 по 2018 год АБР выделил Узбекистану $6,3 млрд для реализации 65 проектов. Банк выделяет средства на жилищное строительство в сельской местности, на развитие инфраструктуры водоснабжения и другие проекты.